Одеська область не вийде з "червоної" зони до кінця свят – причина

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одеській області не планують скасовувати обмеження "червоної" зони. Карантинні правила можуть діяти до кінця свят.
Про це повідомляє видання "УСІ".
"Червона" зона в регіоні продовжується
Голова обласного Управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва сказала, що незабаром згортатимуть частину ліжок у лікарнях. Йдеться про ті місця лікарень, які додатково відкрили в момент пікової захворюваності.
Але чиновниця зазначила, що лікарні першої хвилі залишаться. Попри всіх покращень "червона" зона в Одеській області необхідно продовжити.
"На мій погляд, у "червоній" зоні потрібно залишатися щонайменше до кінця свят. Це не локдаун в Одесі, а граничні норми", – наголосила чиновниця.
Коронавірус в регіоні
За минулу добу – 303 нових хворих, з яких 98 – в Одесі. Завантаженість ліжок – 46%, дитячих – 55%, реанімаційних – 100% (усі нещеплені).