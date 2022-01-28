Одним абзацом. Все, що треба знати про криваву стрілянину в Дніпрі та її винуватця (відео)

Трагедія, яка шокувала всю країну. На заводі "Південмаш" у Дніпрі, який охороняють нацгвардійці, 20-річний строковик із автомата розстріляв своїх товаришів і цивільну жінку – вахтера. П'ятеро вбитих, іще п'ятеро поранених. Після жахливої розправи стрільця кілька годин розшукували. Відео затримання і зізнання, як усе скоїв – продовжує вражати.

Все, що треба знати про криваву стрілянину в Дніпрі

Майже четверта ранку. У караульній кімнаті 22 солдати саме отримують зброю, аби заступити на варту. У цей час строковик починає розстрілювати їх із автомата Калашникова. Впритул убиває чотирьох, п'ятьох ранить. Кільком вдається забарикадуватися в іншій кімнаті. Потім стрілець повертається, у рюкзак збирає ще зброю та набої й втікає. На виході вахтерка намагалася не пустити стрільця. Він убив і її. У Дніпрі оголошують план перехоплення "Сирена". 20-річного Артемія Рябчука шукали понад сім годин. Затримали на вулиці вже за межами Дніпра. Хлопець самостійно підійшов до жінки та попросив, щоб вона зателефонувала в поліцію та повідомила, що його розшукують, та його місцеперебування. Неподалік місця затримання у покинутій будівлі вилучили речі солдата та порожні магазини до автомата, які він сховав. Під час затримання Артемій з усмішкою детально розповідав, як убивав товаришів. Навіщо – сказати так і не зміг. Розповів, що після скоєного шукав місце, де можна сховатися. Артемій Рябчук родом із Одещини, на службі з жовтня минулого року. Нарікань на нього не було, та й жодних відхилень у поведінці армійця не помічали. Що стало причиною такої жорсткості – невідомо. Слідчі ДБР розглядають кілька версій злочину. Зокрема нестатутні відносини та цькування. Відомо, що два місця тому хлопець розняв бійку між військовими та повідомив про подію керівництво. Там на це не зреагували, а співслужбовці почали цькувати за це солдата та називати "стукачем". Він понесе найсуворішу відповідальність – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За розправу над товаришами по службі нацгвардійцю висувають звинувачення за кількома статтями: умисне вбивство, дезертирство та викрадення зброї й боєприпасів. Йому вже вручили підозру. За скоєне загрожує довічне ув'язнення. Ще одне провадження слідчі ДБР відкрили щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії. Відомі імена загиблих від пострілів Артемія Рябчука: старший лейтенант Олександр Буганов, молодший сержант Олександр Драган, старший солдат Артем Левковський, солдат Леонід Черник, і контролерка воєнізованої охорони КПП Віра Лебединець. Троє загиблих хлопців – із Херсонщини. Наймолодшій жертві – 18 років, найстаршій – 35. Олександр Буганов, що загинув від кулі стрілка, раніше був у зоні АТО. У чоловіка залишилась жінка та діти. Відомо, що стрілок Артемій Рябчук ріс у релігійній родині з матір'ю, батьком та сестрою. Батько помер кілька років тому від хвороби серця. Тоді мати з сестрою переїхали до Росії. У селі Броска, де раніше мешкав хлопець, про нього кажуть лише хороше. Він закінчив ізмаїльський аграрно-технічний коледж торік. Ми поспілкувалися з директором закладу. Там теж позитивні характеристики. Після отримання диплому Артемій працював комірником, а згодом пішов служити. Кажуть, що він і сам хотів до армії.

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