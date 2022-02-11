Одним абзацом. Все, що треба знати про ДТП за участю кортежу Ярославського

Один з автомобілів бізнесмена Ярославського на смерть збив чоловіка/Фото: колаж: "Сьогодні"

На трасі Чугуїв – Мартове сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив чоловіка та поїхав далі. Згодом на місці інциденту знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Все, що треба знати про ДТП за участю кортежу Ярославського

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявили автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Відомо, що Ярославський часто сам водить автомобіль, яким була скоєна ДТП. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія допитали правоохоронці. Як нам повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник, у зведенні поліції немає інформації про дорожньо-транспортну пригоду. Водночас вона додала, що уточнить інформацію. Згодом після ДТП бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар. На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не стежить за своїми номерами". На уточнення щодо того, де був кортеж, доки бізнесмен спав, Ярославський запропонував "запитати у кортежу". Він додав, що вночі "спав удома і не знав про аварію". Також Ярославський відмовився озвучити свою думку про те, чим він пояснює появу у ЗМІ подібної інформації. Через деякий час після аварії стало відомо, що поліцейські Харківської області викличуть на допит можливого учасника ДТП бізнесмена Олександра Ярославського. У поліції відкрили за фактом аварії кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також всі обставини ДТП. Максимальне покарання для винуватця аварії — від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без. У поліції Харківської області заявили, що загиблому у ДТП чоловікові близько 50 років. Від отриманих травм він загинув на місці. Невдовзі після аварії Олександр Ярославський вилетів із Харкова до Лондона. Незабаром у пресслужбі бізнесмена заявили, що у момент смертельної ДТП за кермом автомобіля перебував водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH (компанії Ярославського. – Ред.). Він розповів, що думав, що збив тварину. Водночас поліція перевіряє інформацію про причетність бізнесмена Олександра Ярославського до смертельної ДТП. Він має відвідати слідчих одразу після повернення до України з Лондона. Пізно ввечері 10 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна за спробу сфальсифікувати обставини ДТП із кортежем Ярославського.

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