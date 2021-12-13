Одним абзацом. Всі про ДТП за участі неповнолітнього водія у Луцьку

Водій на швидкості знімав погоню від поліцейських та не помітив сигнал світлофору/Колаж: "Сьогодні"

У неділю, 12 грудня, у Луцьку сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Підліток на батьковому автомобілі в'їхав у натовп людей. Крім нього, у салоні транспортного засобу були його друзі — теж неповнолітні.

Що відомо про аварію?

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:00 в обласному центрі Волинської області. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, скоїв наїзд на 4 пішоходів. Люди перетинали проїзну частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, коли зненацька у натовп в'їхав транспортний засіб. Пішоходів з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарень міста. За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських, яке згодом ще й встиг викласти в соцмережі. Через це він не побачив сигналу світлофора і в'їхав у людей на переході. За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря. Завідувач диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік розповів, що двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину. Хлопчика доставили в травмпункт обласної дитячої лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, неповнолітній нестиме відповідальність за скоєне. Однак також виникає питання: як він потрапив за кермо автомобіля? Згодом у Мережі з'явилося відео, як неповнолітній протаранив натовп. На кадрах видно, що усі автомобілі стоять та пропускають людей, які рухаються пішохідним переходом, але зненацька з'являється автомобіль, який "летить" прямо в пішоходів. Нині справою займаються правоохоронні органи.

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