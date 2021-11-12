Одним абзацом. Все про нову ДТП у Харкові, де постраждали діти

Нині життю постраждалим у ДТП нічого не загрожує/Колаж: "Сьогодні"

У Харкові сталася чергова страшна ДТП. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської елітна іномарка Toyota збила людей, які йшли пішохідним переходом.

Що відомо про дорожньо-транспортну пригоду

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Аварія сталася в четвер, 11 листопада, водій автомобіля Toyota Land Cruiser здійснив наїзд на двох 13-річних дітей у Харкові. Обоє підлітки переходили дорогу по "зебрі". Іномарка рухалася дорогою, наблизилася до людей та навіть не зменшила швидкість. Авто просто протаранило натовп – одну людину відштовхнуло у бік, а іншу — кілька метрів протягнуло по асфальті. На місце інциденту викликали поліцію та швидку допомогу. Дітей госпіталізували. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта уточнив Суспільному, що підлітки отримали забої, їхні травми не загрожують життю. Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що чоловік, який скоїв ДТП, раніше притягувався до відповідальності за статтею 309 за незаконне виробництво чи зберігання наркотиків, проте до суду справа не дійшла. Порушника відправила на складання тесту, щоб перевірити, чи був він у момент ДТП під дією наркотиків. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Під час оформлення ДТП на тому ж місці стався ще один дорожній інцидент. Водійка автомобіля Mazda наїхала на патрульного, де оформляли аварію з транспортним засобом Toyota Land Cruiser. Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції. У результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля Mazda. Потерпілих доставили до медичного закладу.

Момент ДТП у Харкові/Відео: Telegram: Труха Харків