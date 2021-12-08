Одним абзацом. Все про смертельну ДТП під Черніговом за участю маршрутки та вантажівки

Внаслідок ДТП загинули 13 людей/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів Чернігівського району зіткнулися маршрутка та вантажівка. ДТП забрала життя 13 людей, ще 6 отримали травми.

Що відомо про смертельну аварію

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Аварія сталася близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус прямував за маршрутом "Чернігів – Сосниця". Удар був такої сили, що від машин залишилися лише понівечені останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували до лікарні, де деякі з них згодом померли. У госпіталі та морзі обладнали оперативні штаби, які працюють із родичами постраждалих та загиблих. Серед травмованих — 16-річний підліток. За його життя борються лікарі. Жодних прогнозів не дають. Нині стоїть питання: як на порожній трасі зіткнулися транспортні засоби? Власник компанії-перевізника переконує, що водій маршрутки був тверезий. У поліції є декілька версій смертельної ДТП. Перша – погана погода та слизька дорога. Але вже згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що винуватець аварії – водій вантажівки, оскільки той порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Міністр обіцяє посилення відповідальності за порушення ПДР. Родичі загиблих, пригнічені горем, чекали біля моргу, де мали були впізнати тіла людей, серед яких могли бути їхні родичі. Крім цього, виникає чимало запитань до перевізника, адже у салоні немає ременів безпеки. Загиблих, що сиділи попереду, придавили люди, що їхали позаду. Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць. Загиблих у страшній ДТП ховатимуть сьогодні.

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