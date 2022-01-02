Вогонь охопив будинок. У Чернігівській області загинуло двоє людей (фото)

Пожежі в житловому секторі продовжують забирати життя громадян / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернігівському районі 1 січня сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Кошани Остерської територіальної громади.
Про це пише пресслужба ДСНС.
Деталі
На місце події прибули три пожежно-рятувальні підрозділи у складі 8 людей особового складу та трьох одиниць спеціальної техніки.
"На час прибуття перших підрозділів вогнем був повністю охоплений будинок. Спільними діями вогнеборців пожежу о 23:38 локалізовано та о 01:31 остаточно ліквідовано. Під час розбирання конструкцій будинку рятувальниками знайдені обгорілі тіла двох осіб – ймовірніше за все, чоловіка 1960 р.н. та жінки 1974 р.н. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі", – йдеться у повідомленні.
Що кажуть рятувальники
Причина виникнення пожежі та обставини трагедії встановлюються.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Чернігівській області звернулися до громадян:
- дотримуйтесь правил пожежної безпеки;
- стежте за справністю електромереж, електричних приладів та нагрівальних печей;
- виявляйте обережність у поводженні з вогнем і не куріть у ліжку;
- якщо ви стали свідком пожежі, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101".
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