Вогонь охопив будинок. У Чернігівській області загинуло двоє людей (фото)

Пожежі в житловому секторі продовжують забирати життя громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівському районі 1 січня сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Кошани Остерської територіальної громади.

Про це пише пресслужба ДСНС.

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Деталі

На місце події прибули три пожежно-рятувальні підрозділи у складі 8 людей особового складу та трьох одиниць спеціальної техніки.

"На час прибуття перших підрозділів вогнем був повністю охоплений будинок. Спільними діями вогнеборців пожежу о 23:38 локалізовано та о 01:31 остаточно ліквідовано. Під час розбирання конструкцій будинку рятувальниками знайдені обгорілі тіла двох осіб – ймовірніше за все, чоловіка 1960 р.н. та жінки 1974 р.н. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі", – йдеться у повідомленні.

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Що кажуть рятувальники

Причина виникнення пожежі та обставини трагедії встановлюються.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Чернігівській області звернулися до громадян:

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дотримуйтесь правил пожежної безпеки;

стежте за справністю електромереж, електричних приладів та нагрівальних печей;

виявляйте обережність у поводженні з вогнем і не куріть у ліжку;

якщо ви стали свідком пожежі, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101".

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