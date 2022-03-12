Окупантам наказали стріляти у цивільних у Харкові: перехоплення розмови СБУ

У Харкові все ще перебувають окупанти/Колаж "Сьогодні"

СБУ перехопила розмови окупантів в Харкові. Стало відомо, що їм дали команду стріляти у цивільних.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху**ити, всіх підряд: цивільні, діти не діти. Усіх ху**ити, всіх. Ось тільки снайпер, який на вежі сидів, трьох за парканом убив, які просто ліхтариком у наш бік світили", – каже на перехопленій СБУ розмові один із окупантів.

Служба безпеки продовжує збирати факти воєнних злочинів РФ.

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Ворогу Харків не по зубах: ЗСУ впевнено тримають оборону міста

Ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків.Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити.

"Найкритичнішою точкою залишається Ізюм. Сьогодні знову заплановані "зелені коридори". Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскольський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати ворогом в інтернаті перебували 330 осіб! З них малорухомих – 50, пересуваються на візках 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється", – написав голова ОДА Олег Синєгубов.

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