Окупанти 136 разів обстріляли Донбас – загинули та постраждали українські військові

Окупанти атакували Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 19 лютого, російські окупанти 136 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро військових перебувають із травмами у лікарні.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Окупаційні війська обстріляли:

Сім разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку – з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новоселівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Болотне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Миронівський – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Травневе – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Чотири рази Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

П'ять разів Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета, станкового протитанкового гранатомета.

Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

Дев'ять разів Щастя – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

П'ять разів Кримське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм.

П'ять разів Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську – з танка, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Три рази Причепилівку – з мінометів калібру 120 мм.

Сизе – з мінометів калібру 120 мм.

Новогригорівку – з артилерії калібру 122 мм.

Сім разів Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Шуми – з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Зайцево – артилерії калібру 152 мм та 122мм, мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Новоселівку 2 – з мінометів калібру 120 мм.

Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Новоолександрівку – з мінометів калібру 120 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донбасі зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Особливо цинічними були обстріли КПВВ "Щастя", яке тричі потрапляло під прицільний вогонь мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

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Є загиблі та постраждалі

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям

Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарнях

Один військовослужбовець отримав бойове травмування

Станом на 7 ранку 20 лютого з боку збройних формувань РФ зафіксовано 8 порушень, 7 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 82 мм.

Луганське – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Піски – з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

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Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.

"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови" , – повідомив Пушилін.

Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

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