Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі та вбили українського військового

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 26 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Реклама

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

У напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Реклама

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

Реклама

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

Раніше ми писали: