Окупанти готують евакуацію населення в ОРДЛО — Генштаб

Бойовики влаштовують провокації на сході/Фото: колаж: "Сьогодні"

Проросійські бойовики готують евакуацію населення в окупованих районах Донецької області (ОРДЛО) через можливе загострення ситуації. Людей планують вивозити із Донецька.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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"За інформацією, що надходить з ОРДЛО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням", — повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Генштабі повідомили, що ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів. Їхні дії мають виключно оборонний характер.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. У ЗСУ зазначили, що будь-яка шкода, яка може бути завдана людям або об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією.

Україна інформує міжнародні організації про провокації, які влаштовує РФ.

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Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.

"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.

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