Окупанти на Донбасі 11 раз обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу, 16 жовтня, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Де стріляли?
- У напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.
- В сторону Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.
- Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети.
- Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з станкових і ручних протитанкових гранатометів.
- У напрямку Мар'їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм.
- В районі Світлодарська обстріл здійснювався з станкових протитанкових гранатометів.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК
Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.
Українська сторона повідомила, що:
- надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;
- це відбулося в рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".
"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації
Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).
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