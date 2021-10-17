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Окупанти на Донбасі 11 раз обстріляли позиції ЗСУ

Юлія Гаврилюк
17 жовтня, 07:25
Станом на 7:00 ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 16 жовтня, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Де стріляли?

  • У напрямку Луганського найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.
  • В сторону Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.
  • Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог два рази обстріляв з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети.
  • Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з станкових і ручних протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Мар'їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм.
  • В районі Світлодарська обстріл здійснювався з станкових протитанкових гранатометів.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

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Українська сторона повідомила, що:

  • надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;
  • це відбулося в рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

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