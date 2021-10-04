Окупанти на Донбасі 4 рази порушили "тишу", стріляли із забороненої зброї

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримки напруги і провокування вогню.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил за 3 жовтня немає.

Де стріляли?

У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

що на Приазов'ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріл, використовуючи ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

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1 жовтня російські найманці з мінометів били по домівках мирних жителів. Українська сторона СЦКК показала результати обстрілів і відзвітувала про стан цивільних.

30 вересня в результаті обстрілів окупантів один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Ще один – вогнепальне поранення.