Окупанти на Донбасі 9 разів порушили "тишу", поранений український військовий

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. За минулу добу, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню. Поранений один український військовослужбовець.
Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.
"Біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. В бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.
Сьогодні порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни в Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- Бойовики приховано готуються активізувати обстріли на Донбасі Для цього завозять на окуповані території додаткове озброєння і боєприпаси.
- На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки. Крім того, поранили двох українських військових.