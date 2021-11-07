Окупанти на Донбасі двічі порушили "тишу"

На Донбасі двічі порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише прес-служба ООС.

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Станом на 07:00, 7 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Де стріляли?

Біля Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу

4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії .

. За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів , які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел.

, які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел. Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".

"повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом". Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.

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