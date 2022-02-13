Окупанти на Донбасі зазнають втрат: є загиблий та поранені

Серед окупантів є загиблий / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі окупанти продовжують порушувати режим "тиші". За добу 12 лютого на Донбасі загинув один російський військовий, а ще 4 поранені.

Про це повідомив "Сьогодні" підполковник ЗСУ Дмитро "Мюллер".

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"Втрати російсько-окупаційних військ 12.02.2022 р. становили 5 осіб: безповоротні (200) – 1 (1 – 6 омсп 2 АК, небойовий, обставини уточнюються); санітарні (300) – 4 (1 – 6 омсп 2 АК, 1 – 2 омсбр та 2 – 7 омсбр 2 АК, небойові, обставини уточнюються). Додаткова інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донеччині

Минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Пісків окупанти вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Лопаскіно та Лобачево російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17.

Неподалік Новозванівки озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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