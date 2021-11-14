Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ та 7 разів зривали "тишу"

Окупанти 7 разів порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

У напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля села Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки в Луганській області окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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