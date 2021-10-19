Окупанти на Донбасі стріляли з забороненої зброї і запускали безпілотник

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише прес-служба ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Де стріляли?
- Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.
- В районі Авдіївки противник зробив обстріл з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.
- В сторону Водяного, що на Приазов'ї, найманці застосували ручні і автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
- Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії зіткнення.
Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК
Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.
Українська сторона повідомила, що:
- надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;
- це відбулося в межах робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".
"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації
Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).
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