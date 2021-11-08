Окупанти на Донбасі вбили українського військового та ще двох поранили

Окупанти 14 разів порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів.

У районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату зробив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти задіяли безпілотника та скинули постріл ВОГ-17.

Позиції наших воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.

У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь із підствольних гранатометів.

Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

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Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України", – йдеться у повідомленні ТКГ.

Там нагадали, що Збройні сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

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