Окупанти на танку розчавили машину з дитиною у Запорізькій області (відео)

Автомобіль зупинився на узбіччі дороги/Колаж "Сьогодні"
Російські військові танком переїхали "Таврію" у Запорізькій області. У результаті загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів у палаючому автомобілі.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Що відомо
Автомобіль зупинився на узбіччі дороги між селами Оріхівського району. У ньому були люди, які намагалися виїхати з небезпечної зони.
Окупанти на танку переїхали машину. В результаті загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів у палаючому автомобілі. Копи встановлюють особи всіх загиблих.
Що кажуть в поліції
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
У Києві танк окупантів переїхав машину: водія ледве врятували
У спальному районі Києваросійська бронетехніка переїхала припаркований автомобіль, в якому була людина. Інцидент стався на Оболоні.
Водій машини, на яку навмисне наїхав російський танк на Оболоні, вижив. Наразі йому надають медичну допомогу.
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