Окупанти завдали авіаудару по Харкову – снаряд потрапив у багатоповерхівку (відео)

Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 6 березня російські окупанти обстріляли Харків – у небі місцеві жителі помітили ворожий літак. Один із снарядів потрапив у багатоповерхову будівлю, там спалахнула пожежа. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.

Про це повідомляє "Суспільне".

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За даними ЗМІ, у місті прогриміло кілька вибухів. Унаслідок одного з них у багатоповерхівці на вулиці Північній (Салтівка) розпочалася пожежа. Як показано на записі, вогонь охопив щонайменше 11 поверхів. Вірогідно, снаряд зруйнував конструкції будинку, але вночі на відео цього не видно.

Станом на 05:35 вибухи чути в районі Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 серпня та у центрі міста.

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