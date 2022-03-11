Окупанти завдали трьох авіаударів. Що відбувається у Дніпрі 11 березня

Дніпро потрапив під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі прогриміли перші вибухи з початку війни. Військові РФ завдали ракетних ударів по місту рано-вранці.
Читайте про ситуацію на сайті "Сьогодні".
11 березня
14:12 На місцях продовжують працювати поліція та ДСНС. Комунальні служби прибирають уламки та закривають розбиті вибуховою хвилею вікна у прилеглих будинках, а також утеплюють під'їзди.
"Ми забезпечуємо життєдіяльність мікрорайону та порядок тут. Щоб у людей було тепло в будинках. Департамент ЖКГ отримав усі необхідні розпорядження. Далі цим інцидентом займатимуться військові та правоохоронці", – сказав мер міста Борис Філатов.
12:16 Як повідомляє прес-служба Прокуратури області, на місці авіаударів досі працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Західна окружна прокуратура Дніпра розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним убивством: друга частина 438 статті Кримінального кодексу України.
11:32 Тривогу скасували.
11:00 У Дніпрі знову оголосили тривогу. Усіх відправили до укриття.
9:29 Пожежу на території взуттєвої фабрики ліквідовано.
8:45 Пожежа в будівлі взуттєвої фабрики в Новокодакському районі Дніпра, яка виникла внаслідок авіаудару, локалізована на площі 500 м кв.
8:25 Як уточнює ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, ворог завдав трьох авіаударів по Дніпру, попередньо, одна людина загинула.
"11 березня близько 06:10 у Новокодацькому районі м. Дніпро сталися три авіаудари, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим займанням", – йдеться у повідомленні.