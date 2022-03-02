Окупанти завдали удару по казармах льотного училища в Харкові: почалася пожежа

Чи є постраждалі внаслідок обстрілу — невідомо/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, яке розташоване на вулиці на Клочківській, 228.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Деталі

"У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228. Казарми горять", — повідомив Геращенко.

Танкове училище

Пізно ввечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар прийшовся на танкове училище.

За попередніми даними противник уразив танкове училище. Деталі уточнюються.

Близько 6 ракет прилетіло до кадетського корпусу. Попередньо є загиблі. Після авіаудару здетонував наявний боєкомплект, усередині вибухають снаряди на складі.

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