Окупанти не пускають фури з гуманітарною допомогою до Херсона

У Херсоні триває обстріл / Колаж "Сьогодні"
Російські війська не пропускають у Херсонфури з гуманітарною допомогою. У місто могли привезти їжу, а також інші необхідні продукти.
Про це повідомляє мер Херсона Ігор Колихаєв.
"Прямо зараз у місто могли б зайти фури з продуктами та гуманітарною допомогою від друзів нашого міста. Але Херсон перебуває в кільці і НАШІ машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на найвищому рівні, на практиці, "внизу", все це поки що не працює " , – написав Ігор Колихаєв.
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