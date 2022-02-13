Окупанти обстрілюють Піски та погрожують членам ОБСЄ: що відбувається в зоні ООС

Російські найманці порушують "тишу" та погрожують членам ОБСЄ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку цієї доби у зоні ООС зафіксовано один обстріл. Окупанти обстріляли селище Катеринівка на Луганщині. Окрім цього, російські найманці загрожували спостерігачам ОБСЄ.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Епіцентром бойових дій весь тиждень залишається селище Піски. Щодня ця назва з'являється у зведеннях штабу ООС. Вчора там вели обстріл з гранатометів та кулеметів. Також окупанти скидають гранатометні постріли з безпілотників. Минулої доби, 12 лютого, зафіксували два такі випадки.

Минулої доби в епіцентрі бойових дій була Луганська область. Там вели обстріли з кулеметів та гранатометів. На щастя, втрат серед українських військових немає.

Що кажуть спостерігачі ОБСЄ?

Моніторингова місія написала у своєму звіті, що її представники намагалися проїхати через контрольно-пропускний пункт "Довжанський" на неконтрольованій частині кордону з Росією і туди їх окупанти не пропустили. Навіть погрожували, якщо спостерігачі продовжать перебувати там, їх кинуть у в'язницю.

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На Луганщині біля селища Вознесенського є залізнична станція, куди місія ОБСЄ теж планувала проїхати, але окупанти і там нікого не пропустили, сказавши, що нібито там нічого моніторити.

Ситуація на Донбасі

Минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

У напрямі н. п. Піски окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу сіл Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі застосували безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17.

Неподалік села Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних Сил немає.

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