Окупанти обстріляли мечеть Сулеймана у Маріуполі

У мечеті від агресії ворога ховаються люди / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські військаобстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани. Зараз там від обстрілу ховаються люди.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

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У мечеті від обстрілів ховаються понад 80 дорослих та дітей. Також там є громадяни Туреччини.

"Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі обстріляли російські окупанти. Від обстрілів там ховаються понад 80 дорослих та дітей, серед них і громадяни Туреччини", — йдеться у повідомленні МЗС.

На що окупанти перетворили Маріуполь

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь,у місті практично немає зв'язку та комунікацій, а вулиці усипані уламками бомб, будинків та тілами загиблих.

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Захисник Маріуполя із позивним "Калина" показав, як виглядає місто після двох тижнів війни РФ проти України. Нині місто у ворожому оточенні. Окупанти ведуть обстріл у режимі 24/7.

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