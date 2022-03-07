Окупанти обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню (відео)

Ворог атакував Миколаїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти відкрили вогонь по Миколаєву. Обстріли велися з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Деталі

Зазначається, що ворог розпочав атаку о 5:15. Чи є постраждалі внаслідок обстрілу — невідомо.

Водночас в Telegram-каналах пишуть, що спалахи та вибухи люди чули в різних частинах міста. Крім того, люди перед обстрілами чули авіаатаку.

Реклама

Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

Читайте також