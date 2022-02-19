Окупанти обстріляли пожежну частину на Донбасі – є постраждалі

На Донбасі загострилась ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє рятувальників.

Про це пише пресслужба ДСНС.

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"Здійснено 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів населених пунктів пошкоджено:

Донецька область – 9 житлових будинків.

Луганська область – 2 приватні житлові будинки та 1 адмінбудівля ДПРЧ-32.

У ДСНС також повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу пожежної частини постраждали двоє рятувальників.

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Сьогодні, 19 лютого, приблизно об 11:35 у Щастинському районі Луганської області стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32.

Загострення на Донбасі

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