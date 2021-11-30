Окупанти обстріляли Станицю Луганську: є постраждалий, пошкоджено будинок (фото)

На Донбасі знову обстріл. Фото: колаж "Сьогодні"

29 листопада російські окупанти обстріляли Станицю Луганську. Унаслідок цього було поранено монтера колії Донецької залізниці Хлебовича Сергія 1965 року народження.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Що відомо про обстріл?

29 листопада у період часу з 15.10 до 16.20 збройні формування РФ здійснили обстріл Станиці Луганської з застосуванням ствольної артилерії калібру 122мм.

Вогонь вівся з напрямку ЛОБАЧЕВЕ, збройні формування РФ здійснили 47 пострілів.

Відстань від зони влучань до фактичної лінії зіткнення сторін становить 1740 метрів, що свідчить про навмисний характер обстрілу збройними формуваннями РФ саме населеного пункту.

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Є постраждалий

Внаслідок обстрілу було поранено Хлебовича Сергія Михайловича, 1965 року народження, монтера колії Донецької залізниці. У нього діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та осколкове поранення голови.

Пошкоджено будинок

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію за адресою вул. Депівська, 14б, а також ділянку дороги та прилеглу територію за адресою вул. Депівська, 1.

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Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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