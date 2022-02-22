Окупанти обстріляли житловий будинок у Щасті (фото)

Окупанти обстріляли місто Щастя. Фото: колаж "Сьогодні"
У вівторок, 22 лютого, російські окупанти влаштували обстріл на Донбасі і влучили у житловий будинок у місті Щастя. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.
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Гайдай заявив, що протягом доби обстріл не вщухає.
"За адресою Донецька, 20 – влучення, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні. Інформація доповнюватиметься", – додав голова Луганської ОДА.
У місті Щастя обстріл. Фото: Facebook/Сергій Гайдай
Окупанти обстріляли Донбас 84 рази: загинули двоє українських військових, 18 поранених
Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Лебединське– БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
- Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Є постраждалі та загиблі
- Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.
- 12 військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.
- Шестеро отримали бойові травмування.
Станом на ранок 22 лютого російські окупанти тричі порушили "тишу".
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Щастя – зі станкових автоматичних гранатометів.
- Двічі Маріуполь – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.