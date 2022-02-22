Окупанти обстріляли житловий будинок у Щасті (фото)

Окупанти обстріляли місто Щастя. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, російські окупанти влаштували обстріл на Донбасі і влучили у житловий будинок у місті Щастя. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

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Гайдай заявив, що протягом доби обстріл не вщухає.

"За адресою Донецька, 20 – влучення, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні. Інформація доповнюватиметься", – додав голова Луганської ОДА.

У місті Щастя обстріл. Фото: Facebook/Сергій Гайдай

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Окупанти обстріляли Донбас 84 рази: загинули двоє українських військових, 18 поранених

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли: