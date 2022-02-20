Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілах на Донбасі. Що відбувається насправді

На Донбасі жахлива ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти знову почали розповсюджувати інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють українські військові. Але насправді це все є фейком.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Російські фейки

У Мережі російські окупанти почали писати, що українські військові нібито 20 лютого 17 разів обстріляли територію ДНР, зокрема й околиці Донецька.

Російська сторона заявила, що наші військові нібито випустили по "ДНР" 198 снарядів, зокрема міни та снаряди калібром 120 та 122 мм. А також нібито ЗСУ випустили по Донецькому заводу хімівиробів понад десяток мін.

Крім того, окупанти пускають чутки, що українські війська нібито обстріляли Докучаєвськ, Спартак та Донецьк.

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ВСУ спростували чутки

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі повідомив, що ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів.

"Наші дії мають винятково оборонний характер. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація", – написав Штефан.

На Донбасі рятувальники "ДНР" через гучномовець закликають людей їхати до Росії

Рятівники ОРДЛО почали закликати жителів Донбасу їхати у Росію. Таку заяву вони роблять за допомогою гучномовця.

На опублікованому відео можна побачити, як рятувальники МНС "ДНР" через гучномовець закликають донеччан евакуюватися у Росію через різке зростання напруженості в регіоні.

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