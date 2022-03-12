Окупанти катують викраденого мера Мелітополя – Зеленський

Окупанти викрали мера Мелітополя 11 березня / Колаж "Сьогодні"

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого російські військові викрали 11 березня, живий. Проте окупанти проводять над ним тортури.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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Російські військові викрали Івана Федорова через те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера Мелітополя стало відомо за словами очевидців.

Що відомо про викрадення

Вчора, 11 березня, 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.

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