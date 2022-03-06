Окупанти розбомбили на Житомирщині приватний сектор – є загиблі

Під Житомиром стало не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
На Житомирщині 6 березня через ракетний удар постраждали житлові будинки. Є загиблі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС області в Facebook.
Так, у приватному секторі в Коростені загинула 1 особа й 2 травмовані.
"Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 од. техніки", – йдеться у повідомленні.
Крім того, снаряд влучив і в приватний сектор в Овручі – зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю.
"Попередньо, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки", – додають у службі.
Ситуація у Житомирі
Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.
Воєнний час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Мер Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників на місці злочину – по мародерах можна відкривати вогонь.
Російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинули чотири особи, з них одна дитина. Ще троє постраждали.
З повітря обстріляли житомирський ліцей №25, що знаходиться в центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.