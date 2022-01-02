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Окупанти знову порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

Юлія Гаврилюк
2 січня, 07:15
Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи

Окупанти чотири рази обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
  • У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Окупанти вбили українського військового

Упродовж 31 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.

"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.

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