Окупанти знову порушили "тишу" на Донбасі та вбили українського військового

Війна на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення, від якого помер.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримав поранення один місцевий житель.

У районі Шумів російські найманці вчинили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Є загиблий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого за Україну героя.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

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Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

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"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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