Окупанти знову обстрілюють Суми із "Градів"

У суботу, 26 лютого, Суми знову потрапили під обстріл російських окупантів. Людей закликають ховатися у бомбосховищах.

Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації.

Як стало відомо, з боку Косівщини відбувається обстріл "Градами". Тож зараз усіх мешканців Сум просять перебувати в укриттях.

У Сумах знову обстріли

У Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли в полон військового Російської Федерації.

За даними Сумської військової адміністрації, військового РФ затримали на виїзді з Сум. У нашому розпорядженні відео від місцевої цивільно-військової адміністрації.

У Telegram-каналах публікують відео з Сум, де затриманий російський військовий плаче, поки його допитують місцеві жителі. У відповідь на питання: "Хто вас направив сюди?" – військовий затуляє обличчя руками і плаче.

Ситуація в місті

Вчора, 25 лютого, повідомлялося, що російська техніка із Сум попрямувала до Києва.

Також вчора у Сумах бойовики вистрілили у житловий будинок. У результаті почалася пожежа. Снаряд влучива у будинок на вулиці Герасима Кондратьєва, 154/2. Спалахнула пожежа на 12-му поверсі.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").