Окупанти тричі порушили "тишу" і поранили двох військових ЗСУ

Окупанти поранили українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріл, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.

Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

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Українська сторона повідомила, що:

надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій із чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;

це відбулося у межах робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації.

Правоохоронні органи України підозрюють затриманого у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

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