Окупанти вдарили по будинкам в Харківській області: є загиблі (фото)

Окупанти обстрілюють цивільні об'єкти/Фото: Telegram-канал "Харьков LIVE", колаж: "Сьогодні"

Мер міста Ізюм Харківської області Володимир Мацокін повідомив про чергову атаку ворога. Внаслідок обстрілів є загиблі.

Про це він повідомив "Суспільному".

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"Володимир Мацокін, заступник мера Ізюма, повідомив "Суспільному", що атака почалася близько о 23:59, удар прийшовся на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку мінімум троє мирних жителів загинули", — йдеться в повідомленні.

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