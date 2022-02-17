Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

Конфлікт на сході України розпочався у квітні 2014 року / Колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 16 лютого, зафіксовано 8 порушень режиму тиші збройними формуваннями Російської Федерації. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Де стріляли

По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачевого та Водяного окупанти застосовували безпілотники та скинули постріли ВОГ-17 та ВОГ-25.

У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У напрямку Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У Катеринівці окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації ", – кажуть у штабі.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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