Окупанти підірвали міну в Мар'їнці: поранено місцевого мешканця

Окупанти підірвали міну у Мар'їнці. Фото: колаж "Сьогодні"
У середу, 1 жовтня, російські окупанти підірвали міну у Мар'їнці. Унаслідок цього поранено одного місцевого жителя.
Про це повідомили у штабі ООС.
Деталі НП
1 грудня з 11:36 до 11:46 збройні формування РФ зробили спробу дистанційного мінування території населеного пункту Мар'їнка протипіхотними мінами ПОМ-2. Вибухом однієї з мін було поранено місцевого жителя.
Вогонь вівся з напрямку Трудівське. Збройні формування РФ здійснили 2 постріли мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7.
Є постраждалий
Внаслідок вибуху однієї з мін, в районі вулиці Москалевського, 42, був поранений громадянин Удинський Сергій Анатолійович, 1980 року народження, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. В нього діагностовано осколкове поранення гомілки.
Також в наслідок обстрілу було пошкоджено автомобіль УАЗ-469.
Нова провокація РФ на Донбасі
Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.
Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.
"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.
Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.
"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.
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