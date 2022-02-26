Окупанти зайняли територію колишнього аеропорту Бердянськ

Колишній аеропорт "Бердянськ"

На околиці Бердянська зайшли окупаційні війська, повідомляє Бердянська міськрада.

"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", – йдеться у повідомленні.

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Аеропорт, хоч і не працює зараз, але розташований у безпосередній близькості до приморського міста.

У Бердянську частково відключено освітлення

Відсутнє зовнішнє освітлення деяких вулиць у мікрорайоні АКЗ та в районі Тубдіспансеру. Працівники комунального підприємства "Міськсвітло" займаються усуненням несправностей, повідомляє міськрада.

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Наразі у місті немає команди "повітряна тривога", тому світломаскувальні заходи не проводяться. Місто працює у звичайному режимі.