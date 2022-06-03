Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Одеси

Окупанти запустили ракети з підводного човна.

3 червня, 23:39
Майже по всій Україні оголосили про повітряну тривогу

Над морем на Одещині збили крилату ракету. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти запустили ракети з підводного човна у Чорному морі.

Про це повідомляють ОК "Південь".

Реклама

Деталі

"Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку. Одна крилата ракета була збита над морем на Одещині, ще 3 крилаті ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною", – йдеться у повідомленні.

Про масштабну повітряну тривогу українців попередили близько 22:20.

Збиту ракету над Одеською областю підтвердив речник ова Сергій Братчук.

"Попередньо, запуск було здійснено з російського підводного човна", – сказав Братчук.

Обстановка