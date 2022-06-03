Над морем на Одещині збили крилату ракету. Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти запустили ракети з підводного човна у Чорному морі.
Про це повідомляють ОК "Південь".
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"Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку. Одна крилата ракета була збита над морем на Одещині, ще 3 крилаті ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною", – йдеться у повідомленні.
Про масштабну повітряну тривогу українців попередили близько 22:20.
Збиту ракету над Одеською областю підтвердив речник ова Сергій Братчук.
"Попередньо, запуск було здійснено з російського підводного човна", – сказав Братчук.
Обстановка
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