Окупанти заявили про масштабні обстріли ЗСУ на Донбасі. Ми дізналися, яка там ситуація

На Донбасі окупанти продовжують стрілянину. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти поширили інформацію про те, що зранку 17 лютого українські військові нібито відкрили стрілянину на території ОРДЛО. В ООС заявили, що насправді ситуація на Донбасі контрольована.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Деталі
У Telegram-каналі WarGonzo опублікували таку інформацію:
- "На лінії зіткнення на Донбасі спекотно з самого ранку. Під вогнем важких мінометів рубежі "ЛНР" та південь "ДНР". Захисники республік відкривають стрільбу у відповідь – на поразку вогневих точок противника. Про це йдеться в офіційній заяві".
Що говорять в ООС та жителі Донбасу?
В ООС сайту "Сьогодні" повідомили, що ситуація контрольована. У штабі поки не підтвердили і не спростували інформацію про обстріл.
"Вкотре готуємо звіт на 12:00", – повідомили в ООС.
Ми зв'язалися з місцевими жителями окупованого населеного пункту Чорнухине Луганської області, що розташоване недалеко від кордону області.
"Жодних обстрілів у нас немає. Є лише відлуння невеликих вибухів або обстрілів у районі Дебальцевого. Ситуація відносно нормальна, транспорт ходить, приймаються замовлення маршрутників на виїзд із Чорнухиного. Якщо були б обстріли, то перевізники не працювали б точно", – розповів нам місцевий мешканець.
Бойовики масово обстрілюють селища на Донбасі – людей просять не виходити на вулицю
Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве. Наголошується, що вороги можуть відкрити повторну стрілянину. Про це повідомили у пресслужбі об'єднаної територіальної громади міста Щастя.
Як стало відомо, поблизу Щастя 17 лютого було здійснено артобстріл – обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве.
Усіх жителів Щастинської громади попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
У Станиці Луганській тривають обстріли
Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривають обстріли. Снаряди вцілили у дитячий садок – дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Міністерстві оборони України.
Як стало відомо, внаслідок обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
Що сталося?
Російські окупанти обстріляли Станицю Луганську вранці 17 лютого. Один снаряд попав у дитячий садок, де були діти.
За попередніми даними, діти не постраждали. Дві виховательки дитячого садка отримали контузії.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.