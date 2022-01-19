"Омікрон" виявили ще в одному місті України

"Омікрон" зафіксували ще в одній області / Фото: Колаж: Сьогодні
У Закарпатській області виявили штам "Омікрон". Водночас у регіоні продовжує домінувати штам "Дельта".
Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький, передає пресслужба Закарпатської ОДА.
Де саме виявили?
"З більш ніж двох десятків спрямованих на дослідження зразків в одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту віpycу SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили в місті Ужгороді", – прокоментував Мирослав Білецький.
За його словами, на Закарпатті продовжує домінувати штам "Дельта".
Які симптоми у заражених?
Наукові спостереження за мутаціями вірусу продовжуються, проте експерти виділяють типові симптоми, характерні для штаму "Омікрон".
Що виявляють у хворих:
- нежить;
- головні болі та втома;
- рідше спостерігається кашель (43,5%);
- озноб або тремтіння (30%);
- лихоманка (29,4%);
- втрата/спотворення нюху та/або смаку зустрічається все рідше, лише у 23,7% випадків.
"Зараз зовсім не час розслаблятися, навіть навпаки. Адже порушення карантинних вимог сьогодні можуть мати негативні наслідки для вас та людей довкола вже завтра", – наголосив перший заступник голови Закарпатської ОДА.
"Омікрон" в Україні
- У Чернівецькій області офіційно підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон". Таких випадків щонайменше 16.
- Раніше в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
- 17 січня стало відомо про "Омікрон" у Харківській області.
- Ще по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".
- У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".
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