Онлайн-музей "Голоси мирних" збирає дитячі спогади про початок війни на Донбасі

Музей "Голоси мирних" збирає дитячі спогади про війну. Скріншот з відео

Вони згадають той самий день, коли почалася війна. Тисячі школярів наступного тижня писатимуть есе, які увійдуть до новітньої історії. Кращі роботи підлітків потраплять до найбільшого онлайн-музею "Голоси мирних". Унікальна платформа, де будуть зібрані 100 тисяч свідчень жителів Донбасу, які постраждали через конфлікт на Сході.

У школі Олексієво-Дружківки, де навчаються діти із порушенням опорно-рухового апарату, доволі незвичний урок. Підлітки розповідають про те, коли для них почалася війна. У кожного – своя точка відліку. Про це і писатимуть в есе.

"Нас покликали у підвали і ми сиділи, не знали, що буде далі. Як ми вийшли, і бачили, як танки їдуть. Ми тоді дізналася, що почалася війна", – ділиться учениця Олексієво-Дружківської спеціальної санаторної школи-інтернату №13 Олена Татарченко.

Влад і Юля хочуть розповісти про друзів і знайомих. Серед них – переселенці, діти з прифронтової зони. Конкурс творчих есе iнiцiював Фонд Рината Ахметова в межах Меморандуму про співпрацю з Інститутом модернізації змісту освіти МОН. Писатимуть роботи старшокласники чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської. Старт на "Тижні Мирних" . Це проєкт національного масштабу, який Фонд проводить вже четвертий рiк поспіль.

"Конкурс творчих есе має на меті підкреслити важливість миру, як головної цінності нашого суспільства, і приурочений до Міжнародного дня миру, що відзначається 21 вересня", – зазначає менеджерка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова Оксана Іщук.

На дошці відбитки пальців – це емблема проєкту Фонду "Голоси Мирних". У кожної людини візерунок – неповторний. Як і сповіді мирних про пережите під час конфлікту на Донбасі. Ці історії і збирає унікальний онлайн-музей. Есе теж потраплять до архіву.

"Я пам’ятаю ці страшні дні, коли почалася війна. Ти зі студії не виходиш, тобі приходить інформація зі Сходу просто про такі речі, ти думаєш – чи ти спиш? Що такого не може відбуватися на рідній землі", – каже амбасадор Фонду Ріната Ахметова Ігор Пупков.

Телеведучий Ігор Пупков – амбасадор Фонду Ріната Ахметова. Зустрічі із школярами для телезірки вже традиційні. Він розповідає деталі конкурсу. Каже, кращі автори есе отримають подарунки від Фонду: ноутбуки, мобільні телефони і набори для відеоблогерів. Не забудуть і про вчителів.