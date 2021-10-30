ООС: поранений боєць виніс з поля бою побратима (відео)

При обстрілі миттєво спалахнув місцевий сухостій. Колаж "Сьогодні".

Поранений боєць виніс із поля бою побратима. Теж пораненого. Це сталося біля Новозванівки, до її захисників бойовики випустили майже 30 арт-снарядів та мін великого калібру. Історія мужності та самопожертви – у репортажі сайту "Сегодня".

Подробиці поранення

Ця невелика ділянка фронту з обсипана снарядами та усіяна смертоносним залізом – уламками мін. Вогонь коригувався квадрокоптером.

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"Били прицільно, його було чути, але ми його не бачили. Не могли збити, тому що не могли засікти. Були й по бліндажу приходи. В даний час ми знаходилися в бліндажах на цей момент. Усі бачили, всі відчували як ворог працював. Але не всі встигли добігти до притулку швидко. Григорій почув перший розрив, коли разом із іншими бійцями ніс на позиції продукти", – розповідає боєць.

Коли добігли сюди на пагорб – то вже була третя парафія. Боєць побачив двох поранених. Один із них, незважаючи на тяжке пошкодження, тягнув на собі побратима, який не міг сам пересуватися. Ризикуючи життям, Григорій кинувся на допомогу. У першого було плечове поранення та нога, а у другого була нога та рука, наклав турнікет, зупинив кровотечу. Поранених дотягли до бліндажу. Оглянувши воїнів – бойові медики вирішили терміново везти їх до лікарні під шквальним вогнем.

Хлопцеві 23 роки – була втрата крові, треба було терміново вивозити. Це добре, що встигли вивезти і зробити своєчасно операцію, стан задовільний. Все у свідомості. Хлопці тримаються і не втрачають бойового духу.

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Під час обстрілу миттєво спалахнув місцевий сухостій. Хлопцям терміново потрібно було гасити пожежу, щоб вона не перекинулася на укриття. На щастя, вони встигли це зробити. Українські бійці готові ризикувати життям, рятуючи своїх побратимів. Але підступність ворога не знає межі. Днями ЗСУ зазнали другої втрати за тиждень і за жовтень загалом.

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