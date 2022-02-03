Залишилась без чоловіка і домівки: інтерв'ю з постраждалою від вибуху у Кропивницькому жінкою – ексклюзив (відео)

Розгублена та шокована Ганна Дідковська сидить під дитячою реанімацією. Вчора, 2 лютого, у Кропивницькому у квартирі жінки стався вибух. Вона досі не може усвідомити, що в мить залишилася без чоловіка та житла, а 8-річна та 12-річна доньки перебувають з опіками у лікарні. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

В якому стані діти

"У старшої доньки Діани загальний стан зараз середнього ступеня важкості. Більшість опіків поверхневі. Я думаю, що з дитиною все буде добре. Молодша зараз перебуває тут у дитячій реанімації. Загальна площа опіків становить 30% тіла", – говорить завідувач опікового центру Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака.

Чоловік Ганни загинув під час раптового вибуху газу у квартирі. Він встиг забрати дочок зі школи.

Реклама

Як усе сталося

Старша донька витерла телевізор. Батько хотів поміняти просто телевізори місцями в кімнатах. Молодша лежала на дивані й каже, щось бахнуло і вона знепритомніла. Старша почула телефон, який дзвонив, вона отямилась. Побачила, що молодша обгоріла. Вона її схопила і з нею вибігла", – розповідає дружина загиблого Ганна Дідковська.

Вибух на другому поверсі дев'ятиповерхівки був настільки потужним, що хвилею рознесло сусідні квартири. Зруйновано кілька опорних стін та плити перекриття. У десяти будинках довкола вилетіли вікна. Досі в будинку вимкнено всі комунікації.

Під час вибуху на місці були газовики

Вже відомо, що під час вибуху в будинку працювала бригада газовиків. У квартирі на 3 поверсі міняли лічильник.

"Роботи виконували з установки лічильника, але не в цій квартирі, а поверхом вище. При виконанні робіт була відключена система газопостачання", – каже головний інженер "Кіровоградгазу" Сергій Тимофеєв.

Про заплановані газові роботи мешканці будинку дізналися після вибуху. Кажуть, оголошення з'явилося згодом і з поправками.

Реклама

"Я не знаю, не я ж дурна. Мені здається, ось тут перше число стояло. Усі цифри, чого воно там наведено... Я не бачила там оголошення і в групі ніхто не писав нічого", – каже дружина загиблого Ганна Дідковська.

Подробиці пожежі

2 лютого о 15:59 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежуу квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Попова. О 16.44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17.03 – ліквідували.

Вибух був такої сили, що без вікон залишилися 74 квартири. Поки невідомо, скільки квартир непридатні для проживання. Водночас у ДСНС повідомили, що руйнувань опорних конструкцій немає.

Раніше ми писали: