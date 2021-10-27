Залишилися діти та онуки: з'явилися фото чоловіка, який загинув у ДТП у Харкові (фото)

ДТП трапилося у Харкові вночі / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися фото чоловіка, який помер через ДТП у Харкові. У загиблого залишилися діти та онуки.

Про це йдеться у Telegram-каналі Netipichnyi_Kharkov / Харків.

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Подробиці

Фото опублікувала у своєму Instagrame донька чоловіка.

"Його більше нема! Очевидці, які наздоганяли і затримали винуватця, оголосіть", – написала дівчина.

У чоловіка залишилося двоє дітей та троє онуків.

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"Співчуття рідним та близьким чоловіка, який учора загинув у ДТП з Infiniti, за кермом якого був розпещений вседозволеністю та безкарністю мололітній "мажор" ", – йдеться у пості.

Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харків.

Фото: Netipichnyi_Kharkov / Харків.

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Що трапилося?

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Поліція затримала 16-річного водія Infiniti. Йому загрожує до 8 років ув'язнення .

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