Залишилися дружина та двоє дітей: що відомо про загиблого на Донбасі бійця

На Донбасі загинув український військовий. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 7 листопада, на Донбасі загинув український військовий із Львівської області. Ним виявився сержант 24-ї окремої механізованої бригади Віталій Павлисько.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

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Залишилися дружина, двоє дітей та батьки

Як стало відомо, бойовики вбили 47-річного контрактника з Яворова – Віталія Павлиська. 29 листопада він мав відсвяткувати свій 48-й день народження.

"Вдома, в Яворові, героя не дочекалися дружина, двоє дітей та батьки", – наголосив Козицький.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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