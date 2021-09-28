Залишилися дружина і двоє дітей: стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

У Віктора Молостова залишилися дружина і двоє дітей. Колаж "Сегодня"

На Донбасі 26 вересня під час виконання бойового завдання загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Молостов. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Сахновщинської територіальної громади (Харківська область).

Що відомо

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49-річний боєць загинув 26 вересня під час виконання бойового завдання у зоні проведення ООС. Церемонія прощання з українським воїном пройде 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка Сахновщинської сільради.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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